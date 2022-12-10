"فالكم السيل".. "المطرية الـ7" تتواصل و"الحصيني" يعدّد مناطقها: غزارة وبرد

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ على أجزاءٍ من محافظات: شقراء والدوادمي وعفيف والمجمعة وثادق وحريملاء والدرعية والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية، ثم جنوب الرياض الحريق وحوطة بني تميم والخرج، والهفوف، خاصة جنوبها، وقطر.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار تمتد إلى أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان وحائل وجنوبي مكة المكرّمة والقصيم، مشيراً إلى أن الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة وحبات بَرَد يصحبها الرعد.. فالكم السيل".
وأضاف: "تتقارب درجات الحرارة بين الصغرى والعظمى على منطقة الرياض بسبب تمركز كتلة باردة والغطاء السحابي والأمطار وأجواء شتوية ديمية"، وقال: "اليوم الرابع من المربعانية".
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم، في حين تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة ووسطها وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.