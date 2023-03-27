"أكاديمي بوسني": المملكة قدّمت الكثير للإسلام والمسلمين ولا ننسى مواقفها المشرّفة معنا

وأشار إلى أن المملكة هي قبلة الحرمين الشريفين، وفي قلب كل مسلم، ونرى ما تقدمه المملكة من برامج عظيمة مشرّفة، تمثلت في برنامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور واستقطاب الأئمة؛ مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذها هذه البرامج الرمضانية، وما لها من أثر بالغ في نفوس المسلمين لدينا.