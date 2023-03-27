"أكاديمي بوسني": المملكة قدّمت الكثير للإسلام والمسلمين ولا ننسى مواقفها المشرّفة معنا
أكد أستاذ التفسير وعلوم القرآن والسيرة النبوية في كلية التربية الإسلامية في جامعة زنيتسا وأستاذ مشارك في كلية الدراسات الإسلامية في سراييفو الدكتور صفوت مصطفى خليلوفيتش، أن المملكة قدّمت الخيرات للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم؛ مشيدًا بمواقف المملكة المشرّفة عبر التاريخ لدولة البوسنة والهرسك.
جاء ذلك بتصريح صحفي خاص بمناسبة تنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برامجها في شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤؛ منها برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور، وبرنامج تفطير الصائمين، وأيضًا برنامج الإمامة في دولة البوسنة والهرسك.
ونوّه الدكتور خليلوفيتش، بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومد يد العون والمساعدة للبلدان جميعًا والمسلمة على وجه الخصوص؛ مشيدًا بالدور الريادي للمملكة في المجالات كافة؛ لا سيما ما يتصل بالعمل الإسلامي والإنساني.
وأشار إلى أن المملكة هي قبلة الحرمين الشريفين، وفي قلب كل مسلم، ونرى ما تقدمه المملكة من برامج عظيمة مشرّفة، تمثلت في برنامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور واستقطاب الأئمة؛ مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذها هذه البرامج الرمضانية، وما لها من أثر بالغ في نفوس المسلمين لدينا.
وفي ختام تصريحه رفَع الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذه البرامج الرمضانية؛ سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها، وأن يُديم عليها الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين.