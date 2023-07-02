حاج فلسطيني: استضافتي للحج هذا العام تأتي امتدادًا لمكرمة علاجي في المملكة قبل 23 عاماً

وعبّر عن شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم التي حظي بها ضيوف البرنامج, وتقديم كل التسهيلات لهم ليؤدوا فريضة الحج بيسر وراحة مع جموع حجاج بيت الله الحرام هذا العام, مقدماً شكره لقيادة المملكة على ما تبذله من جهود لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزائرين.