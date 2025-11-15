أهالي "البشاير جزء ب" بجدة يشكون تعذّر الوصول لمنازلهم بالمركبات بعد أمطار أمس.. وغياب السفلتة يفاقم المعاناة

شكا عدد من سكان حي البشاير جزء ب شمال جدة من صعوبة الوصول إلى منازلهم بالمركبات عقب الأمطار التي شهدتها المحافظة يوم أمس، حيث تحولت الشوارع غير المسفلتة إلى مستنقعات تعيق الحركة وتُجبر الأهالي على ترك سياراتهم بعيدًا عن منازلهم.
وقال المواطن عبدالله الأحمري لـ”سبق” إن الحي يعاني منذ سنوات من غياب السفلتة في بعض الشوارع، مشيرًا إلى أن الأمطار الأخيرة كشفت حجم المشكلة، وتسببت في تعطل وصول الأهالي ووقوع حالات انزلاق وتعثر للمركبات.
وطالب السكان الجهات المختصة بسرعة التدخل وسفلتة الشوارع المتضررة، مؤكدين أن استمرار الوضع على حاله يضر بالسكان ويعيق حياتهم اليومية، خصوصًا في أوقات الأمطار.