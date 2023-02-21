"السجان": يوم التأسيس ذكرى وطنية مجيدة وفارقة في تاريخ وطننا الشامخ

رفع مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر السجان؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله؛ بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الذي يعد ذكرى وطنية مجيدة وفارقة في تاريخ وطننا العزيز، إذ يمثل هذا اليوم تاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود في الدرعية في عام 1139هـ (1727م)، وانطلاق ملحمة الكفاح والجهود المخلصة والمباركة واستمرارها حتى المرحلة التي توّجها المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- بإعلان المملكة العربية السعودية دولةً حديثةً فاعلة ذات ثقلٍ على الصعيديْن الإقليمي والدولي.
وأعرب السجان؛ عن احتفائه وجميع منسوبي المعهد بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نفخر بها جميعاً، ومهنئاً جميع المواطنين الذين يجدّدون الولاء -دائماً وأبداً- لقيادتنا الرشيدة، يحفظها الله، بما يشهده وطننا من استقرار وأمن ونهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال التنمية الإدارية بأبعادها المختلفة وأهمها تنمية العنصر البشري وتطوير أجهزة ومؤسسات القطاعين العام والخاص في ظل إستراتيجيتنا الوطنية المباركة، المتمثلة في رؤية المملكة 2030 التي تجسّد حلمنا الوطني التنموي بطموحات تعانق عنان السماء، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، التي أكّدت للقاصي والداني أن قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- تتمتع بحنكة ووعي، وتتفاعل مع المتغيرات المختلفة باقتدار، وتقدم منهجاً متميزاً في القيادة والرؤية الثاقبة، والعمل على إحداث التحول والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم الدكتور بندر السجان، تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويسدّد على طريق الخير خطاهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والخير والنماء.