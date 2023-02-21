"السجان": يوم التأسيس ذكرى وطنية مجيدة وفارقة في تاريخ وطننا الشامخ

وأعرب السجان؛ عن احتفائه وجميع منسوبي المعهد بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نفخر بها جميعاً، ومهنئاً جميع المواطنين الذين يجدّدون الولاء -دائماً وأبداً- لقيادتنا الرشيدة، يحفظها الله، بما يشهده وطننا من استقرار وأمن ونهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال التنمية الإدارية بأبعادها المختلفة وأهمها تنمية العنصر البشري وتطوير أجهزة ومؤسسات القطاعين العام والخاص في ظل إستراتيجيتنا الوطنية المباركة، المتمثلة في رؤية المملكة 2030 التي تجسّد حلمنا الوطني التنموي بطموحات تعانق عنان السماء، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية، التي أكّدت للقاصي والداني أن قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- تتمتع بحنكة ووعي، وتتفاعل مع المتغيرات المختلفة باقتدار، وتقدم منهجاً متميزاً في القيادة والرؤية الثاقبة، والعمل على إحداث التحول والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.