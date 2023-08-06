"بيئة مكة": ضبط 20 مخالفة لنظام المياه بجدة والعاصمة المقدسة والطائف وأضم والعرضيات

ضبط مختصون بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال جولاتهم الميدانية، (20) منهلًا مخالفًا لاشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتم تصنيف مخالفاتها وما يقابلها من جزاءات.
وفي التفاصيل اتخذ فرع الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، وتم رفع المخالفات التي منها (٨) مخالفات بالعاصمة المقدسة، و(٥) بمحافظة جدة، و(٥) بالطائف، ومخالفة بأضم، وأخرى بالعرضيات، وتم إبلاغ المخالفين عن العقوبات التي لحقت بهم عن طريق المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) لمتابعة تحصيلها.
ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها؛ مؤكدًا أن فِرَق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في المنطقة.
وحث "الخليف" أصحاب هذه الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة (أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب)، أو من منظم المياه (أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب)، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الانشطة؛ وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.
وأوضح أن المهلة المنتهية في 19/ 2/ 1445هـ، تشمل الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، وأنشطة محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.