"بيئة مكة": ضبط 20 مخالفة لنظام المياه بجدة والعاصمة المقدسة والطائف وأضم والعرضيات

وفي التفاصيل اتخذ فرع الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، وتم رفع المخالفات التي منها (٨) مخالفات بالعاصمة المقدسة، و(٥) بمحافظة جدة، و(٥) بالطائف، ومخالفة بأضم، وأخرى بالعرضيات، وتم إبلاغ المخالفين عن العقوبات التي لحقت بهم عن طريق المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) لمتابعة تحصيلها.