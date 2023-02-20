"ملكية العلا" تتيح تجربة "الميتافيرس" بفعاليات جديدة في مدينة الحجر التاريخية

وتقدم تجربة المنطاد للزوار عبر العالم الافتراضي رحلة تضاهي الزيارة الحقيقية، وجولات شاملة تغطي 360 درجة في الحجر، وتجمع هذه الرحلة بين الاستمتاع بالتحليق في السماء فوق الصحراء الرقمية مع العديد من التجارب الفريدة المصممة لتعزيز المرح والتشويق، إضافة إلى ذلك، توفر الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعدد محدود من راكبي المنطاد فرصة للحصول على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) يمكن ارتداؤه سيعمل على إتاحة العديد من التجارب المستقبلية في عالم الميتافيرس.