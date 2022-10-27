"العسومي" يشيد بالإعلان عن تأسيس شركات إقليمية للاستثمار في دول عربية

وشدد على أن هذه المبادرة ستسهم في دعم وتعزيز وتنسيق الجهود العربية المشتركة في مجال الاستثمار والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها المنطقة العربية من خلال تعاون بناء ومشترك، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية.