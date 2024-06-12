جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً

وأعرب رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، عن اعتزازه بهذا التقدم اللافت للجامعة في سجل الإنجاز الوطني والدولي، الذي يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق مفهوم الاستدامة بمعاييرها الدولية في كل مجالات التنمية الوطنية، وبما يؤكد مكانة جامعة الملك فيصل محليّاً وعالميّاً، ودورها الإستراتيجي في ترسيخ هذه المكانة في ضوء هويتها المؤسسية الرامية إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، شاكراً لكل قطاعات الجامعة، وفرق العمل المختصة جهودهم الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز.