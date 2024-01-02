في جدّة وأبها.. "الغذاء والدواء" تضبط منشأةً تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية بمستودعين

وأوضحت الهيئة أنه ضمن عمليات الرصد والتقصي التي تنفذها على منتجات مخالفة؛ تم العثور على منتجات غذائية "عصائر، شوكولاتة، حليب مكثف، بودرة الشوكولاتة، حبوب القمح، رقائق ذرة"، في أحد المستودعات بمدينة أبها، وكشفت عملياتُ التحقق الاشتباهَ في وجود مستودع آخر تابع للمنشأة بجدة يتم تخزين المنتجات فيه قبل تسويقها.