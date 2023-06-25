على قدم وساق.. هكذا تكون استعدادات مختلف القطاعات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

وتحرص حكومة المملكة من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى المشروعات التي تمت تهيئتها للاستفادة منها؛ بهدف توفير أجواء آمنة ومطمئنة لقاصدي المشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات للحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة؛ للارتقاء بأداء الجهات بصورة متكاملة، وتطوير أعمالها لتؤدي دورها المأمول؛ من خلال تفعيل الخطط التشغيلية لدى الجهات للتيسير على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم؛ لضمان أداء نسكهم في طمأنينة، بما يضمن النجاح المتميّز لموسم الحج امتدادًا للأعوام السابقة.