المدينة المنورة.. ضبط مخالف لنظام البيئة لبيعه أكثر من 5 م3 من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظام البيئة، لبيعه أكثر من (5) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميّات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامته تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.