غداً.. وصول أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج

وقال "العميري": هناك أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية بالإضافة إلى أن هناك 34 منصة حجوزات إلكترونية محلية وعالمية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد بنظام B2B ونظام B2C وشراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قبل " بنك الخليج الدولي • أو عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.