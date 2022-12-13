التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين منذ بداية العام

وأكد المتحدث الرسمي لمؤسسة التدريب التقني فهد العتيبي، أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي وفروعها بالمؤسسة، تُركز على التنسيق المباشر مع قطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل حصول الخريجين على فرص عمل مناسبة؛ مبينًا أن عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين منذ بداية عام 2022م وحتى الآن بلغ (80412) فرصة عمل في عدة مجالات؛ فيما بلغ عدد الخريجين للفصل الأول والثاني والصيفي الماضية (51935) خريجًا وخريجة.