توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس أعمال سعودي بنجلاديشي مشترك

اختتمت اليوم بالعاصمة الرياض، أعمال اللجنة السعودية البنجلاديشة المشتركة في دورتها الرابعة عشرة، برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الجانب السعودي ووزارة المالية من الجانب البنجلاديشي.
وترأس الجانب السعودي خلال أعمال هذه الدورة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في حين ترأس الجانب البنجلاديشي وكيل شعبة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية شريفة خان.
واتفق الطرفان في ختام أعمال هذه الدورة على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، بما يحقق توجهات قيادتهما وتطلعات الشعبين الشقيقين، وبما يحقق التنمية المستدامة للقطاعات الحيوية.
وتم التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد الغرف التجارية والصناعية البنجلاديشية.
وفي ختام أعمال اللجنة، عبّر الجانبان عن ارتياحهما لمخرجات أعمال اللجنة والنتائج المُحققة، وأكد الجانبان تعزيز التعاون الثنائي بينهما، بما يلبي تطلعات البلدين الشقيقين.