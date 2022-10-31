توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس أعمال سعودي بنجلاديشي مشترك

واتفق الطرفان في ختام أعمال هذه الدورة على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، بما يحقق توجهات قيادتهما وتطلعات الشعبين الشقيقين، وبما يحقق التنمية المستدامة للقطاعات الحيوية.