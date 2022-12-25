ستكون عن بُعد.. جامعة و"تقني" الباحة يعلنان تعليق الدوام غدًا الاثنين

أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة (الحضورية) غدًا الاثنين بجميع مقار الجامعة، على أن يكون الدوام (عن بُعد) للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة كافة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.
كما أعلن "التدريب التقني" بالباحة تعليق التدريب الحضوري يوم الاثنين 2 / 6 / 1444 بمنشآت تقني الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية، وسيكون الدوام عن بعد.
يأتي هذا بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وكانت الإدارة العامة لتعليم الباحة قد أعلنت تعليق الدراسة في جميع المحافظات، وتحويلها عن بُعد.