ستكون عن بُعد.. جامعة و"تقني" الباحة يعلنان تعليق الدوام غدًا الاثنين

أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة (الحضورية) غدًا الاثنين بجميع مقار الجامعة، على أن يكون الدوام (عن بُعد) للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة كافة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.