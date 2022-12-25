محليات

ستكون عن بُعد.. جامعة و"تقني" الباحة يعلنان تعليق الدوام غدًا الاثنين

بناء على تقارير المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع
ستكون عن بُعد.. جامعة و"تقني" الباحة يعلنان تعليق الدوام غدًا الاثنين
عبدالعزيز الشهري
عبدالعزيز الشهري

أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة (الحضورية) غدًا الاثنين بجميع مقار الجامعة، على أن يكون الدوام (عن بُعد) للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة كافة، وفقًا للأنظمة والتعليمات.

كما أعلن "التدريب التقني" بالباحة تعليق التدريب الحضوري يوم الاثنين 2 / 6 / 1444 بمنشآت تقني الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية، وسيكون الدوام عن بعد.

يأتي هذا بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وكانت الإدارة العامة لتعليم الباحة قد أعلنت تعليق الدراسة في جميع المحافظات، وتحويلها عن بُعد.

المركز الوطني للأرصاد
الباحة
جامعة الباحة
التقلبات الجوية
تعليق الدراسة
التدريب التقني
تعليق الدراسة الحضورية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org