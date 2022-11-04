"الدفاع" تنظم الملتقى السنوي الثاني للتواصل الاستراتيجي

وأكد السلطان أن الملتقى السنوي للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع يهدف إلى نشر وتبادل المعرفة بين منسوبي الوزارة في جميع قطاعاتها حول النموذج التشغيلي المعتمد للوزارة، ومناقشة خطة التواصل الاستراتيجي وتوثيق العلاقات المهنية بين المشتغلين في الوزارة على صناعة التواصل بجميع أشكاله؛ من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية.