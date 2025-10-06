محليات

"الخريجي" يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسويد تعزيز العلاقات والمستجدات الدولية

اللقاء عُقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في الكويت
وليد الخريجي خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسويد داغ هارتيليوس
وليد الخريجي خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسويد داغ هارتيليوس
تم النشر في

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد داغ هارتيليوس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها.

وحضر اللقاء رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، السفيرة هيفاء الجديع.

الكويت
نائب وزير الخارجية
وليد بن عبدالكريم الخريجي
وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسويد
داغ هارتيليوس

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org