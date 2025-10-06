"الخريجي" يبحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسويد تعزيز العلاقات والمستجدات الدولية

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد داغ هارتيليوس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دولة الكويت.