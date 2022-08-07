"السديس" يستنكر الهجوم الإسرائيلي على غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

وسأل الله العلي القدير أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد المباركة، وأن يعينهم ويوفقهم، وأن يبقيهم ذخرًا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأضاف: جاء الموقف السعودي الصادر من الخارجية السعودية واضحًا ومباشرًا إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة ؛ مستنكرًا الهجوم الغادر ومدينًا لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فضلاً عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.