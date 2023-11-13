ذروتها الثلاثاء والأربعاء.. جمعية الطقس: "المطرية" تتسع اليوم وتتواصل للجمعة

قالت جمعية الطقس والمناخ، إن من المتوقع أن تتسع الحالة المطرية الجديدة اليوم وتؤثر جزئيًّا على مناطق: (تبوك، والجوف، وشمالي الحدود الشمالية، وشمالي المدينة)، وربما شمال غربي منطقة حائل وعسير.
وأوضحت الجمعية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن ذروة الحالة يومي الثلاثاء والأربعاء، ومتوقع أن تمتد الحالة المطرية الموسمية حتى يوم الجمعة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس القادم.
وبيّن المركز الوطني أن التوقعات الأولية تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل؛ داعيًا الجميع إلى اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.