انطلاق موسم صيد الروبيان بجازان بمشاركة ما يقارب 120 مركبًا

انطلق، أمس، موسم صيد الروبيان بالبحر الأحمر بمنطقة جازان الذي يبدأ في الأول من شهر سبتمبر من كل عام، ويمتد لفترة 7 شهور تنتهي بنهاية شهر مارس.
وشهد اليوم الأول من انطلاق موسم الصيد الروبيان مشاركة ما يقارب 120 مركبًا باستخدام وسائل الصيد النظامية؛ لضمان عدم استنزاف المخزون، حيث يمثل الموسم فرصة مهمة لدعم الحراك التجاري والاقتصادي بالمنطقة، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مع وجود التنافس ووفرة المعروض.
وأكمل مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الاستعدادات كافة من خلال تقديم الدعم الكامل للصيادين، عبر إنهاء جميع الإجراءات التي تُمكّنهم من الانطلاق مع بداية الموسم بكل يسر وسهولة.
وتتمثل أوجه الدعم المقدم من قبل المركز في: منح الصيادين التأييدات اللازمة لاستخراج رخص عمالة الصيد، وتعديل وسائل الصيد والتأكد من نظاميتها، والتنسيق مع شركة الخدمات الزراعية لإنهاء جميع إصدارات الرخص الموسمية لصيد الروبيان.
يُذكر أن ما تنتجه منطقة جازان من خلال عمليات الصيد سنويًا يقارب 800 طن، فيما تقدر كميات الإنتاج من قبل شركات الاستزراع المائي بالمنطقة بأكثر من 3000 طن سنويًا، ويُعد روبيان "شحامية" الذي يسمى محليًا "حبارى" الأكثر توفرًا بالمنطقة إلى جانب روبيان "أم نعيرة" ويسمى محليًا "أبيض" وروبيان "النمر" المسمى محليًا "تايقر".