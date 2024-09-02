انطلاق موسم صيد الروبيان بجازان بمشاركة ما يقارب 120 مركبًا

يُذكر أن ما تنتجه منطقة جازان من خلال عمليات الصيد سنويًا يقارب 800 طن، فيما تقدر كميات الإنتاج من قبل شركات الاستزراع المائي بالمنطقة بأكثر من 3000 طن سنويًا، ويُعد روبيان "شحامية" الذي يسمى محليًا "حبارى" الأكثر توفرًا بالمنطقة إلى جانب روبيان "أم نعيرة" ويسمى محليًا "أبيض" وروبيان "النمر" المسمى محليًا "تايقر".