42 ْمئوية.. "حفر الباطن والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 12

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز، أن حفر الباطن والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 42 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 41 ْمئوية في المدينة المنوّرة والدمام ووادي الدواسر والأحساء والدهناء، و40 درجة في كل من: مكة المكرّمة وبريدة والخرج والعُلا ورفحاء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 16 درجة، وطريف 18 ْمئوية، والقريات 19، والباحة 20 درجة، والطائف 21.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار الفرصة المهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة.