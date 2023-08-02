"الخريف" يدشن معرض "عقول مبتكرة لوطن يصنع" لدعم وتشجيع الابتكارات الصناعية

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة حاضنة للابتكار والإبداع لمساعدة كل مبتكر وإيجاد الطريق المناسب لدعمه، والوصول إلى الهدف المنشود، وهو نقل الأفكار إما للتصنيع وإما لنماذج العمل الموجودة في الصناعة وخارجها، مفيدًا بأن بعض الأفكار التي قدّمها المشاركون قادرة على أن ترى النور قريبًا.