إعادة تدوير 95% ودعم الاقتصاد بـ 120 مليار ريال.. "البيئة" تكشف عن خطتها لقطاع النفايات بالمملكة

وبحسب التقرير، فإن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالمملكة في الوقت الحاضر لا يتجاوز (3)% أو (4)% وهو الأقل في العالم، فيما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى (95)%، حيث تؤكد الوزارة وجود نفايات صناعية ضارة كالطبية والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضًا أخطارًا قد لا تكون معروفة، في وقت تمتلك المنظومة مركزًا يعنى بإدارة النفايات وتنظيم القطاع من خلال العمل مع القطاع الخاص؛ للوصول الى مستهدفات الوزارة في القطاع.