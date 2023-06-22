"السديس" يوجّه بإنشاء مجلس ميداني في الحرمين وأول اجتماعاته الأحد المقبل

وجه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسته وعضوية المساعدين والوكالات الميدانية والتنفيذية والجهات ذات العلاقة مع الرئاسة في الميدان لتعزيز مكامن القوة وتجويد الخدمات وفق أطر معيارية للتعامل مع التحديات بشكل مباشر وسريع وعن كثب لتحقيق أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف في الحرمين الشريفين .
وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إن الهدف الرئيسي لإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد الحرام والمسجد النبوي هو لاتخاذ القرارات الفورية ومعالجة التحديات التي قد تطرأ ميدانيا، فضلاً عن تعظيم أنسنة الخدمات وتفعيل الجوانب التقنية لتسهيل المناسك للمعتمرين والمصلين وإثراء تجربتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030).
وقال إن المجلس الميداني للمسجد الحرام والمسجد النبوي يعقد أول اجتماع له يوم الأحد القادم، مواكبة لقدوم الأعداد المليونية للمسجد الحرام، وينبثق من فكرة تكريس العمل الميداني والاقتراب من احتياجات ومتطلبات حجاج بيت الله الحرام في الحرمين وتوفيرها على الفور وبدون تأخير، ولتنفيذ خطط الرئاسة ميدانياً وتحقيق أفضل منظومة الخدمات والتميز التشغيلي وفق الرؤية ٢٠٣٠ والحوكمة وقياس الأثر والعمل بدقة ومعالجة التحديات
كما يستهدف تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وتسخير كل الإمكانات والتقنيات الحديثة لخدمتهم، مشيرًا إلى أن محورية الضيف والعناية باحتياجاته، والمراقبة والحوكمة لكل الخدمات المقدمة، والتدقيق والجودة لتقديم أرقى الخدمات لزوار الحرمين والتكامل والتنسيق مع كل القطاعات ذات العلاقة ستكون من أولويات هذا المجلس الميداني في الحرمين.