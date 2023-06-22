"السديس" يوجّه بإنشاء مجلس ميداني في الحرمين وأول اجتماعاته الأحد المقبل

وقال إن المجلس الميداني للمسجد الحرام والمسجد النبوي يعقد أول اجتماع له يوم الأحد القادم، مواكبة لقدوم الأعداد المليونية للمسجد الحرام، وينبثق من فكرة تكريس العمل الميداني والاقتراب من احتياجات ومتطلبات حجاج بيت الله الحرام في الحرمين وتوفيرها على الفور وبدون تأخير، ولتنفيذ خطط الرئاسة ميدانياً وتحقيق أفضل منظومة الخدمات والتميز التشغيلي وفق الرؤية ٢٠٣٠ والحوكمة وقياس الأثر والعمل بدقة ومعالجة التحديات