‏شاهد.. مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة للسادن الـ78

من جانبه، أوضح الشيخ نزار الشيبي لـ"الإخبارية" أن العادة جرت بتسليم مفتاح الكعبة إلى الأكبر سنًّا في العائلة، وستكون أولى مهامه هي تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها غرة محرم.