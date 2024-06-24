‏شاهد.. مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة للسادن الـ78

بعد تسليمه مفتاح الكعبة المشرفة، سأل السادن الـ78، الشيخ عبدالوهاب بن زين العابدين الشيبي، اللهَ أن يوفقه للقيام بهذا العمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
من جانبه، أوضح الشيخ نزار الشيبي لـ"الإخبارية" أن العادة جرت بتسليم مفتاح الكعبة إلى الأكبر سنًّا في العائلة، وستكون أولى مهامه هي تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها غرة محرم.
وأشار إلى أن "السادن الشيخ عبدالوهاب بن زين العابدين الشيبي هو الأكبر سنًّا، ونحن الآن ننتظر صدور الأمر السامي الكريم ليقوم بأول المراسم، وهو تسليم ثوب الكعبة وتلبيسها غرة محرم".