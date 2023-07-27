"سفير المملكة بالسنغال" يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين في حج عام 1444هـ

وألقى "النفيعي" كلمة شكر فيها الله عز وجل، أن من عليهم في هذا العام بأداء هذه الفريضة، داعيًا لهم بقبول حجهم؛ لافتًا إلى أن برنامج الاستضافة من الأعمال الإسلامية التي تقوم عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين ويتم الترشيح له بعناية، ويحظى المستضافون بالاهتمام من القيادة الرشيدة منذ مغادرتهم من بلدهم إلى حين وصولهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وعودتهم من جديد لبلادهم.