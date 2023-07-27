"سفير المملكة بالسنغال" يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين في حج عام 1444هـ

الْتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، بمقر الملحقية الدينية في العاصمة دكا، الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد أدائهم فريضة الحج لعام 1444هـ وعودتهم لبلدهم.
وألقى "النفيعي" كلمة شكر فيها الله عز وجل، أن من عليهم في هذا العام بأداء هذه الفريضة، داعيًا لهم بقبول حجهم؛ لافتًا إلى أن برنامج الاستضافة من الأعمال الإسلامية التي تقوم عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين ويتم الترشيح له بعناية، ويحظى المستضافون بالاهتمام من القيادة الرشيدة منذ مغادرتهم من بلدهم إلى حين وصولهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وعودتهم من جديد لبلادهم.
من جانبهم أشاد الحجاج بالخدمات التي تلقوها منذ ترشيحهم إلى حين عودتهم وما حظوا به خلال موسم الحج من التيسير والتسهيل في أداء حجهم وكذلك ثمنوا جهود لجان الحج المبذولة تجاههم والخدمات التي قدموها لهم.
ورفع الحجاج شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سائلين الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم على ما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين.