كلاسيرا تغلق إحدى أكبر الجولات الاستثمارية عالمياً من فئة (أ) في تكنولوجيا التعليم بقيمة 40 مليون دولار بقيادة سنابل الاستثمار

• تأسست كلاسيرا في وادي السيليكون مع تركيز خاص على الأسواق الناشئة، وهي أكبر شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق و اغلب افريقيا، وتقدّم خدماتها لملايين المستخدمين في أكثر من 30 دولة عالمياً.

• الجولة بقيادة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وانضم إليها صندوق جلوبال فنتشر، وإنديفور كاتاليست و500 جلوبال، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين من وادي السيليكون والأسواق الناشئة والمكاتب العائلية العالمية.

• سيعمل الاستثمار على تعزيز منصة التعلم المتكاملة "LSP" من كلاسيرا، وتعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة في التعلم الإلكتروني وتسريع توسعها عالمياً في أسواق جديدة.