"البديوي": بدء المفاوضات للتجارة الحرة "الخليجية- التركية" دلالة على قوة الشراكة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا، يعد دلالة على قوة الشراكة الإستراتيجية والعميقة بين دول المجلس وتركيا، كما أنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية وعلى جميع الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.