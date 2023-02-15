شاب سعودي يسطر نموذجاً مشرفاً في تحدي الإعاقة ويحصل على الماجستير من بريطانيا

وأضاف "غادرت أرض الوطن إلى أمريكا إلا أنه سرعان ما عدت لظروف جائحة كورونا لأعود وأغير دولة الابتعاث إلى بريطانيا، وأشد الرحال مجدداً دون رفيق إلا كرسي الإعاقة، كانت الحياة مختلفة مليئة بالعقبات والتحديات، كنت أقوم بشؤوني الخاصة بنفسي حيث كنت وحيداً لا ثاني لي إلا كرسي الإعاقة، إلى أن حصلت على درجة الماجستير بمرتبة الشرف الأولى من "جامعة أبردين" في تخصص هندسة الطاقة المتجددة.