أمير الباحة يرأس اجتماع تفعيل مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة

رأَس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، اجتماع تفعيل مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة، بحضور مدير عام الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ثامر بن إسماعيل يتيم، والذي قدم له شرحًا مفصلاً عن هذه الخدمة الجديدة التي ستطلق بالمنطقة والخدمات التي ستوفرها للمستفيدين .
وأشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي في توفير الخدمات الطبية الطارئة بالمنطقة وتنوع الخدمة للمواطن والمقيم والتي أسهمت بفضل من الله تعالى في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين والمرضى وتقديم المساعدة الطبية الأولية لهم.
ونوه أمير الباحة بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تقديم كل ما يُسهم في خدمة الإنسان في شتى المجالات وخصوصًا ما يُسهم في إنقاذ حياته والإسهام في إيصاله لتلقي العلاج في وقت سريع، مشيدًا بقرب تدشين الإسعاف الجوي الذي يعد أحد المشروعات المباركة التي تُسهم في إنقاذ حياة كل من يتعرض لحادث أو عارض صحي في جميع المواقع بالمنطقة .
من جانب آخر، أوضح مدير عام الهلال الأحمر بالمنطقة، أن الإسعاف الجوي يهدف إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب عن ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، وسرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات، حيث سيستفيد من هذه الخدمة ذوي الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والحالات العاجلة.
كما ثمّن الدكتور ثامر يتيم للأمير الدكتور حسام بن سعود دعمه المستمر لجميع مشروعات الهيئة بالمنطقة، مشددًا على استمرار الجهود لتحقيق التطلعات لخدمة جميع المستفيدين بالمنطقة.