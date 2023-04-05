أمير الباحة يرأس اجتماع تفعيل مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة

ونوه أمير الباحة بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تقديم كل ما يُسهم في خدمة الإنسان في شتى المجالات وخصوصًا ما يُسهم في إنقاذ حياته والإسهام في إيصاله لتلقي العلاج في وقت سريع، مشيدًا بقرب تدشين الإسعاف الجوي الذي يعد أحد المشروعات المباركة التي تُسهم في إنقاذ حياة كل من يتعرض لحادث أو عارض صحي في جميع المواقع بالمنطقة .