مركز القلب يُجري توصيل الشرايين التاجية لأربعينية تعاني من قصور حاد بالشرايين

وقام الفريق الطبي بإجراء العملية باستخدام القلب النابض وهي من أحدث التقنيات والطرق الحديثة وتغني عن استخدام ماكينة القلب؛ حيث تم توصيل الوريد من الساق إلى الشريان الخلفي عن طريق المنظار بدون فتح للساق، وهي من أفضل وأحدث الطرق المستخدمة حاليًا في العالم، والتي ساهمت في أن تكون مدة العملية ساعتين.