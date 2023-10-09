مركز القلب يُجري توصيل الشرايين التاجية لأربعينية تعاني من قصور حاد بالشرايين

أجرى الفريق الطبي بالتجمع الصحي بالطائف بقسم جراحة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي جراحة ناجحة لمريضة في العقد الرابع من عمرها لتوصيل الشرايين التاجية، بعد معاناة من قصور حاد بالشرايين.
وفي التفاصيل أن المريضة أُدخلت عن طريق قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام في الصدر وجلطة حادة من الدرجة الثانية تسببت في دخولها عناية القلب؛ حيث أجريت قسطرة تصويرية للشرايين، وتَبين وجود ضيق في الشريان التاجي الرئيسي الأيسر مع الشريان الخلفي.
وقام الفريق الطبي بإجراء العملية باستخدام القلب النابض وهي من أحدث التقنيات والطرق الحديثة وتغني عن استخدام ماكينة القلب؛ حيث تم توصيل الوريد من الساق إلى الشريان الخلفي عن طريق المنظار بدون فتح للساق، وهي من أفضل وأحدث الطرق المستخدمة حاليًا في العالم، والتي ساهمت في أن تكون مدة العملية ساعتين.
وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وتحسنت حالة المريضة وهي في وضع الخروج الآن؛ حيث إن مركز القلب بالتخصصي من المراكز المتقدمة في المملكة التي تجري مثل هذه العمليات النوعية.
الجدير بالذكر أن عدد المراجعين لعيادة القلب منذ بداية العام 2023 وحتى شهر أغسطس 10 آلاف و109 مراجعين.