"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 138 طن سلال غذائية في خيبر بختون خوا بباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 138 طنًّا و600 كيلوغرام من السلال الغذائية في منطقتي شيترال ودير بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10.213 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.
من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات إغاثية طارئة للأسر النازحة بمحافظتي مأرب وعمران في اليمن، شملت 100 سلة غذائية، و100 خيمة، و100 حقيبة إيوائية، استفاد منها 600 فرد، بواقع 100 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز، للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
وقام المشروع خلال الأسبوع الماضي بتوزيع 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.