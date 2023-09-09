"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 138 طن سلال غذائية في خيبر بختون خوا بباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 138 طنًّا و600 كيلوغرام من السلال الغذائية في منطقتي شيترال ودير بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10.213 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.