"التخصصي" ينجح في زراعة شرائح داخل المخ لطفل لتحديد البؤر الصرعية دون جراحة

وتمتاز التقنية الحديثة بقصر الوقت، وقلة التكلفة، وزمن استشفاء أسرع؛ إذ لا تتجاوز فترة الإجراء الطبي 45 دقيقة، كما لا تزيد مدة الاستشفاء على 48 ساعة، بينما تنخفض التكلفة بنسبة 60٪ عن الإجراء السابق، والمتمثل في إخضاع المريض لجراحة تستأصل جزءًا كبيرًا من عظام الجمجمة مؤقتًا للوصول إلى الدماغ، بهدف زراعة شرائح التخطيط الكهربائي؛ وهو إجراء طبي يمتدّ لتسع ساعات، إضافة إلى ما يصاحب ذلك من آلام ومخاطر حدوث التهابات، فضلًا عن مضاعفات التخدير المحتملة.