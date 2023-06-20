"سبق" تلتقي بطفل مسابقة الرفيحي صاحب فيديو تغريدة "ابن حثلين"

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان جادة تبوك باكورة مهرجانات الإبل في المملكة بتنظيم من نادي الإبل، قد انطلقت الخميس الماضي ضمن خططه للوصول إلى شريحة مجتمعيّة جديدة، انطلاقًا من منظور وطني، لنشر وترسيخ هذا الموروث السعودي العريق، تحت شعار" جادّتنا مقصدها تبوك".