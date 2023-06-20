"سبق" تلتقي بطفل مسابقة الرفيحي صاحب فيديو تغريدة "ابن حثلين"

التقت "سبق" بأسرة الطفل ماجد سليم الحويطي، صاحب فيديو مسابقة الرفيحي الذي نشره رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، عبر حسابه في "تويتر".
وعلّق "ابن حثلين" على الفيديو قائلاً: "كلي أمل في #مسابقة_فن_الرفيحي بأن تخرج لنا مثل هذا الطفل الصغير بسنه، الكبير بأدائه، المهتم بموروثه وأصالته".
من جانبها، قدّمت أسرة الطفل "الحويطي"، الشكر لـ"ابن حثلين"، مثنيةً على جهوده في تطوير نادي الإبل، والمسابقات التي يقيمها النادي باستمرار للمحافظة على هذه المسابقات التراثية.
وأعلن والد الطفل في حديثه لـ"سبق" أن المقطع المصور قديم منذ أكثر من 6 سنوات، وابنه يبلغ الآن 11 عاماً، وما زال يمارس فن الرفيحي، وأكدوا أن ابنهم سوف يشارك في المسابقة، متمنّين التوفيق للجميع بإذن الله.
جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان جادة تبوك باكورة مهرجانات الإبل في المملكة بتنظيم من نادي الإبل، قد انطلقت الخميس الماضي ضمن خططه للوصول إلى شريحة مجتمعيّة جديدة، انطلاقًا من منظور وطني، لنشر وترسيخ هذا الموروث السعودي العريق، تحت شعار" جادّتنا مقصدها تبوك".