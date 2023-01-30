الدفاع المدني يحذر من أمطار تضرب 8 محافظات بمنطقة مكة اعتباراً من الغد

حذر الدفاع المدني من أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب 8 محافظات بمنطقة مكة المكرمة اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، وقال الدفاع المدني إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة – جدة – رابغ – الطائف – الجموم – الكامل – خليص – بحرة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الأربعاء، ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع .