استراتيجي شامل.. ما مستوى التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال الطاقة؟

وتظهر البيانات السابقة أن المملكة تتصدّر قائمة الدول التي تعتمد عليها إندونيسيا في سدّ احتياجاتها من الطاقة، باعتبار أن اقتصادها يعدّ من أكبر "19" اقتصادًا في العالم، وتشترك مع المملكة في عضوية مجموعة العشرين، ورغم كبر التعاون بين الدولتين فإنهما تحرصان دائمًا على تطويره، وتحقيقًا لذلك وقّعت المملكة وإندونيسيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية في نوفمبر 2022.