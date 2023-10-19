استراتيجي شامل.. ما مستوى التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مجال الطاقة؟

تحظى العلاقات بين السعودية وإندونيسيا بالعمق التاريخي؛ فقبل 75 عامًا، وفي عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1948م، نشأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أسس من التفاهم والتعاون والقيم المشتركة التي تربط بين البلدين، وتطورت العلاقات على مدار تاريخها في الإطار الذي يحقّق المصالح المشتركة في كثير من المجالات ومن بينها الطاقة.
وارتفعت المملكة وإندونيسيا بالتعاون بينهما في مجال الطاقة إلى المستوى الاستراتيجي، ومن مظاهره أن المملكة أكبر مورد للنفط إلى إندونيسيا، وقد بلغ متوسط الإمدادات "11" مليون برميل سنويًّا، كما أنها حصلت على أكبر حصة من تصدير البنزين لإندونيسيا على مدى السنوات الأربع الماضية، وقد تراوحت حصة المملكة في السوق الإندونيسي ما بين "25" و"30%".
وتظهر البيانات السابقة أن المملكة تتصدّر قائمة الدول التي تعتمد عليها إندونيسيا في سدّ احتياجاتها من الطاقة، باعتبار أن اقتصادها يعدّ من أكبر "19" اقتصادًا في العالم، وتشترك مع المملكة في عضوية مجموعة العشرين، ورغم كبر التعاون بين الدولتين فإنهما تحرصان دائمًا على تطويره، وتحقيقًا لذلك وقّعت المملكة وإندونيسيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية في نوفمبر 2022.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في كل مجالات الطاقة من النفط والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، ويرجح أن يشهد التعاون بين البلدين المزيد من النمو في خضم الزيارة الرسمية الحالية للرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" إلى المملكة؛ للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان؛ حيث عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية، مع الرئيس "ويدودو"، اليوم "الخميس"، تناولت أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.