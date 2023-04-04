رئاسة الحرمين: دروس علمية حضورياً لـ 17 ألف مستفيد في العشر الأولى من رمضان

وتمثلت الخدمات في تقديم الدروس العلمية حضورياً لـ 17.000 مستفيد، وترجمة المسائل الشرعية لـ 15.000 مستفيد وتقديم برنامج إجابة السائلين ميدانياً لـ 20.000 مستفيد، وتقديم إجابة السائلين عبر الهاتف لـ 15.000 مستفيد، إلى جانب تقديم الإهداءات التوجيهية لـ 234.409 مستفيدين، وساعات البث للدروس العلمية 14:56:12 ساعة، وتقديم 30.000 مصحف من المصاحف المهداة، والدروس العلمية عبر المنصات الرقمية لـ 20.731 مستفيدًا.