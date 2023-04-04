رئاسة الحرمين: دروس علمية حضورياً لـ 17 ألف مستفيد في العشر الأولى من رمضان

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، سلسلة من خدماتها المُقدمة للمعتمرين وضيوف الرحمن؛ لتوجيههم وإرشادهم في سبيل إثراء مناسكهم الدينية، خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك 1444هـ.
وتمثلت الخدمات في تقديم الدروس العلمية حضورياً لـ 17.000 مستفيد، وترجمة المسائل الشرعية لـ 15.000 مستفيد وتقديم برنامج إجابة السائلين ميدانياً لـ 20.000 مستفيد، وتقديم إجابة السائلين عبر الهاتف لـ 15.000 مستفيد، إلى جانب تقديم الإهداءات التوجيهية لـ 234.409 مستفيدين، وساعات البث للدروس العلمية 14:56:12 ساعة، وتقديم 30.000 مصحف من المصاحف المهداة، والدروس العلمية عبر المنصات الرقمية لـ 20.731 مستفيدًا.
واشتملت كذلك الخدمات على تقديم المحتوى التوجيهي الرقمي لـ 300.000 مستفيد، والمقرأة الإلكترونية لـ 1.620 مستفيدًا، والحلقات القرآنية لـ 7.541 مستفيدًا، فيما بلغت ساعات الإقراء 1.065 ساعة.