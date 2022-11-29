"متمم" و"بنك البلاد" يصدران تقرير "المصرفية الإسلامية"

أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع بنك البلاد، اليوم؛ تقريرًا بعنوان "المصرفية الإسلامية"، سلّط خلاله الضوء على عدة جوانب في قطاع المصرفية الإسلامية التي شهدت تحولات كبيرة خلال العقد الماضي، ومع توسع هيكلها المالي بوتيرة متسارعة نتيجة لنمو الطلب عليها، بالإضافة إلى وجود المصارف الإسلامية، فقد بدأت مؤسسات مالية غير مصرفية في تقديم خدماتٍ مالية متوافقة مع الشريعة.