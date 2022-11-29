"متمم" و"بنك البلاد" يصدران تقرير "المصرفية الإسلامية"

أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع بنك البلاد، اليوم؛ تقريرًا بعنوان "المصرفية الإسلامية"، سلّط خلاله الضوء على عدة جوانب في قطاع المصرفية الإسلامية التي شهدت تحولات كبيرة خلال العقد الماضي، ومع توسع هيكلها المالي بوتيرة متسارعة نتيجة لنمو الطلب عليها، بالإضافة إلى وجود المصارف الإسلامية، فقد بدأت مؤسسات مالية غير مصرفية في تقديم خدماتٍ مالية متوافقة مع الشريعة.
واستعرض التقرير مفهوم المصرفية الإسلامية وتاريخ نشأتها، كما بيّن أوجه الاختلاف بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية، وركزت عناصر المقارنة على طبيعة الدور وأساس التمويل ووسائل التمويل العامة للبنوك، إلى جانب التعاملات ومصادر الأرباح، وإسهامات البنك المركزي السعودي في المصرفية الإسلامية، كذلك تناول التقرير تطور المصرفية الإسلامية ومستقبلها في المملكة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق "رؤية المملكة 2030".
يذكر أن التقرير يأتي امتدادًا لسلسلة من التقارير واللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها وتنفيذها في إطار دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.