مكة.. الأعلى في كميات هطول الأمطار اليوم بـ61.8 ملم

جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في كل مناطق المملكة؛ حيث سجّلت منطقة القصيم (30.5) ملم في مركز البطين الجنوبي بمحافظة بريدة، و(9.2) ملم في مركز قبة بمحافظة الأسياح، وفي المنطقة الشرقية سجّلت محافظة حفر الباطن (23.3) ملم في مطار القيصومة، و(17.6) في مركز القيصومة، بينما سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية (16.9) ملم في مطار طريف، و(9.6) ملم في طريف.