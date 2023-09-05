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أمطار غزيرة وجريان للسيول.. "جازان والباحة" على موعد مع الهطولات اليوم

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد
أمطار غزيرة وجريان للسيول.. "جازان والباحة" على موعد مع الهطولات اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقتي جازان والباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول؛ حيث تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ10 مساءً.

وتشمل الحالة في جازان: "أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب، وفيفا، ومركز الفطيحة".

وفي منطقة الباحة تشمل الحالة: مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

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