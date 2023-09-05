أمطار غزيرة وجريان للسيول.. "جازان والباحة" على موعد مع الهطولات اليوم

وتشمل الحالة في جازان: "أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب، وفيفا، ومركز الفطيحة".