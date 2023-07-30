محليات
تعطلت مكابحها.. شاهد "شاحنة بلا سيطرة" كادت تحدث كارثة عند "شرايا قنا"
أتت على جزر وسطية وأغلقت طريقاً في حادث تعاملت معه "الشرطة والبلدية"
شهد تقاطع "الشرايا" بقنا، صباح أمس، حادثاً مرورياً لشاحنة فقد قائدها السيطرة عليها بعد أن تعطلت مكابحها لتأتي على أرصفة وجزر وسطية قبل أن تغلق أحد اتجاهات الطريق.
وحال لطف الله دون وقوع ضحايا بعد أن تصادف الحادث مع خلو الطريق من السيارات العابرة.
وباشرت الشرطة الحادث وعملت على تخطيطه ومن ثم سحب الشاحنة وإخراجها من وسط الطريق بمساندة البلدية التي عملت على تنظيف الطريق وإزالة المخلفات الناتجة عن الحادث.