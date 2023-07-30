تعطلت مكابحها.. شاهد "شاحنة بلا سيطرة" كادت تحدث كارثة عند "شرايا قنا"

شهد تقاطع "الشرايا" بقنا، صباح أمس، حادثاً مرورياً لشاحنة فقد قائدها السيطرة عليها بعد أن تعطلت مكابحها لتأتي على أرصفة وجزر وسطية قبل أن تغلق أحد اتجاهات الطريق.