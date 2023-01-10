"الأوقاف" و "غوث" توقّعان اتفاقية لدعم مشروع نظام التوجيه الإلكتروني بالمسجد الحرام

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف وقعت على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 "إكسبو الحج" 3 اتفاقيات مع عدد من الجهات والمؤسسات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، انطلاقاً من دورها في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والإسهام في توفير تجربة استثنائية للحجاج.