ولي العهد يستعرض مع رئيس المجلس الأوروبي العلاقات التاريخية

حضر اللقاء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث لشؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس الأوروبي.