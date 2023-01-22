"السديس": شؤون الحرمين أطلقت 62 خدمة إلكترونية و19 تطبيقًا ذكيًا لخدمة ضيوف الرحمن

أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة ضمن جهودها للتحول الرقمي وتفعيل التقانة، أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية بلغت (٦٢) خدمة، منها الروبوتات والشاشات التفاعلية، واللوحات الإرشادية.
وأضاف السديس أن رئاسة شؤون الحرمين أطلقت كذلك (۱۹) تطبيقا ذكيًا منها تطبيق منارة الحرمين الشريفين, وتطبيق لوامع الأذكار, وتطبيق مصحف الحرمين.
ولفت "ضمن الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة" إلى أن الرئاسة عزَّزت جهودها في إثراء التجربة الدينية والثقافية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بتوفيرها المرشدين والمترجمين على مدار السَّاعة التي بدأت عام 1435هـ بـ4 لغات، وكانت الإحصائية 3 ملايين مستفيد، حتى بلغت بفضل الله عام 1443 (274) مليون مستفيد وبـ 14 لغة عالمية.