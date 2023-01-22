"السديس": شؤون الحرمين أطلقت 62 خدمة إلكترونية و19 تطبيقًا ذكيًا لخدمة ضيوف الرحمن

ولفت "ضمن الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة" إلى أن الرئاسة عزَّزت جهودها في إثراء التجربة الدينية والثقافية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بتوفيرها المرشدين والمترجمين على مدار السَّاعة التي بدأت عام 1435هـ بـ4 لغات، وكانت الإحصائية 3 ملايين مستفيد، حتى بلغت بفضل الله عام 1443 (274) مليون مستفيد وبـ 14 لغة عالمية.