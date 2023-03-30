مجلس شؤون الأسرة يطلق الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة.. هذه أهدافه

ويهدف الدليل إلى تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من منح تجربة مثالية للطفل، عن طريق رصد مراحل الطفولة المبكرة، وتقديم الإرشاد لكيفية دعم نمو الأطفال في كل مجال من مجالات النمو الرئيسية، وهي النمو البدني، والاجتماعي والعاطفي، وقدرات التعلم، ومهارات التواصل، كما يهيئ الأسر ومقدمي الرعاية إلى انتهاء مرحلة الطفولة المبكرة، والعمل على ضمان استعداد الطفل للانتقال إلى مرحلة الدراسة، ويتضمن الدليل فصلًا إرشاديًا للأطفال من ذوي الإعاقة والمتعرضين للعنف.