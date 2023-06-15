خلال 500 ساعة عمل.. 10 رواد ورائدات سعوديين يؤسسون منصة المعلوماتية الصحية بالعربي
نجح 10 رواد ورائدات سعوديين في تخصص المعلوماتية الصحية في تأسيس منصة المعلوماتية الصحية بالعربي، وكذلك إطلاق دليل المعلوماتية الصحية بالعربي، والذي يعد الأشمل على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي وذلك بعد أكثر من 500 ساعة عمل، حيث توفر المنصة و الدليل مصادر قيمة للممارسين والمهتمين في مجال المعلوماتية الصحية.
وتفصيلاً، كشفت عضو الفريق "لمى البشري" طالبة معلوماتية صحية لـ "سبق" تفاصيل مبادرة إطلاق الدليل وتأسيس منصة المعلوماتية الصحية بالعربي، مشيرة إلى أن فكرة منصة المعلوماتية الصحية بالعربي أتت نتيجة للشغف والحب العميق نحو هذا المجال، حيث تم التعرف على تأثيره الهائل على جودة الرعاية الصحية والمجتمع بشكل عام.
وأضافت: كان هناك قلة شديدة في المحتوى العربي المتاح في هذا المجال، خاصة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي بشكل عام، مما صعب الوصول إلى مصادر واضحة وموثوقة ومرجعية.
وأوضحت البشري أن الفريق يتكون من 8 طالبات وأخصائييْن في المعلوماتية الصحية، ويتميز فريق المنصة بتعدد المهارات والخبرات، حيث يضم أعضاء ملتزمين ومشاركين بنشاط في المبادرة ويعمل الفريق بكل بتفان وتعاون تام لتحقيق أهداف المنصة والمبادرات والمحتوى العربي المتميز في مجال المعلوماتية الصحية.
وحول المقصود بعلم المعلوماتية الصحية أوضحت بأن مفهوم المعلوماتية الصحية يشير إلى تقاطع بين الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات. ويهدف إلى استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات لتحسين تقديم الرعاية الصحية وتحسين صحة ورفاهية الفرد والمجتمع وتعزيز سلامة المرضى.
ووصفت الطالبة البشري سعيهم كرواد لإثراء المحتوى العربي في مجال المعلوماتية الصحية بأنها مهمة نبيلة وحيوية، في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي ويتزايد الاعتماد على المعلومات الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، تقوم رؤية 2030 السعودية بتوجيه الأنظار نحو تحقيق تطور شامل يشمل قطاع الرعاية الصحية.
وبخصوص علاقة مجال المعلوماتية بتحسين الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، أكدت البشري بأن تحسين الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى هو هدف رئيسي للمعلوماتية الصحية، وهنا تأتي دور المنصة بقوة، باستخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات، يمكن تحسين عمليات الرعاية الصحية وتوفير أدوات لاتخاذ قرارات مبنية على البراهين وفعالة.
ومن خلال توفير المحتوى العربي المتميز وتطوير قدرات المتخصصين وتقديم الدورات التخصصية، والتعريف بأدوات الذكاء الصناعي المساعدة للحد من الأخطاء الطبية.
وعن دور المنصة في سد النقص في الكوادر المؤهلة في مجال المعلوماتية الصحية، أضافت البشري بأنها تلعب دوراً هاماً من خلال: توفير محتوى علمي غني وموثوق في مجال المعلوماتية الصحية، كما أن المنصة تقدم دورات تدريبية تركز على تطوير المهارات العملية والنظرية للكوادر العاملة في المجال، مما يعزز قدراتهم ويجهزهم مواجهة التحديات بكفاءة.
ولفتت إلى أن المنصة تقديم استشارات مهنية فردية وحلول مؤسساتية تساعد في توجيه الكوادر نحو تحقيق أهدافهم بفعالية والمساهمة بشكل إيجابي في المجال.
وتشجع المنصة على التواصل والتعاون بين الخبراء والمتخصصين من خلال منتديات ومجتمعات افتراضية، مما يتيح فرصة لتبادل الأفكار والتجارب والعمل بشكل مشترك لتطوير المجال، وكذلك نشر محتوى يوضح أدوار التخصص وتطبيقاته مما يؤدي لزيادة إقبال الطلاب في الجامعات على التخصص وبالتالي سد الفجوة وزيادة الكادر المؤهل وتعريفه بأهمية هذا المجال وجذب مزيد من الاهتمام والإقبال.
بالإضافة إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات على تحقيق التحسين المستمر والابتكار في مجال المعلوماتية الصحية من خلال توفير الدعم والإرشاد اللازم.
وتحدثت "البشري" عن الفعاليات والورش والندوات التي قاموا بتنظيمها مشيرة في هذا الصدد، إلى إقامة أكثر من 7 لقاءات ومساحات لنشر الوعي والمعرفة في مجال المعلوماتية باللغة العربية في عدة مواضيع مميزة ومهمة، وكذلك تنظيم أكثر من مساحة صوتية في تويتر باستضافة نخبة من المميزين كمتحدثين في مجالات متنوعة ومتداخلة.
وتقديم أكثر من 10 دورات وأكثر من 5 ندوات وورش عمل متخصصة ومن ضمن ذلك تقديم دورة "قابلية التشغيل البيني Vs التكامل" بالتعاون مع جامعة أم القرى ممثلة في كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، نادي الصحة العامة على وجه الخصوص، إضافة إلى نشر أكثر من 120 مقالة وتغريدة مبسطة باللغة العربية لرفع الكفاءة وتعزيز المعرفة بطريقة مبسطة وتصميم سهل.
وفيما يتعلق بالورش والندوات، فقد نظمت المنصة عدداً كبيراً منها بهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات في مجال المعلوماتية الصحية.
وعن المعوقات والتحديات التي تواجههم في تنظيم هذه الفعاليات أوضحت البشري أن من بين هذه التحديات قد تكون اللغة، حيث يجب توفير الترجمة والتواصل بلغة مفهومة للحضور من مختلف الدول العربية.
ويمكن أن تشمل التحديات التنظيمية واللوجستية مثل التخطيط والتنسيق وجذب الحضور وتوفير البنية التحتية اللازمة للفعاليات وتقديم الحلول والمعلومات للجهات المناسبة في الوقت المناسب.
وكشفت البشري عن أهم مبادرات المعلوماتية الصحية بالعربي وهي: مبادرة سفراء المعلوماتية الصحية التي تهدف إلى تعزيز الوعي والكفاءة في مجال المعلوماتية الصحية من خلال تعيين أفراد متميزين كسفراء للتخصص في مختلف المناطق والجامعات على مستوى السعودية والوطن العربي.
وتم جمع أكثر من 100 كتاب متخصص في مجال المعلوماتية الصحية في رابط واحد، حيث تعد هذه المكتبة الأكبر والأولى من نوعها في التخصص على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي، وتوفر موارد ثرية للباحثين والطلاب والمهتمين.
واختتمت الطالبة البشري حديثها لـ"سبق" بأنه تمت اتفاقية بين معرض ومؤتمر الابتكار الصحي التكنولوجي الأول من نوعه في السعودية والمنصة كي تكون المنصة راعية لهذا الحدث المميز، حيث قدمت المنصة مشاركة مميزة ونشاطاً حيوياً، كما قامت بعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال المعلوماتية الصحية، وشاركت في المناقشات والجلسات التفاعلية. تميت تغطية الحدث بالكامل إعلاميا بشكل مرئي وبشكل نصي.
وقدمت المنصة فرصة قيمة للتواصل مع الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية وبناء شراكات إستراتيجية. تواجد وبفضل هذه المشاركة، تعززت مكانة المنصة كمرجعية مهمة في مجال المعلوماتية الصحية، وتم تعزيز التواصل وتبادل المعرفة مع أبرز الجهات في صناعة التكنولوجيا الصحية والابتكار والذكاء الاصطناعي.
يذكر أن مؤسسي الفريق هما: أيمن العمودي- إخصائي معلوماتية صحية، خالد العوجان- إخصائي معلوماتية صحية، فيما يتكون أعضاء الفريق من طالبات تخصص المعلوماتية الصحية من مختلف جامعات المملكة وهم: لمى البشري- وصايف الزيادي-، لدينه بافرج، نازك الغدير، دانه الموسى، نور أصفري، عائشة مخدوم ، بنان الزهراني.