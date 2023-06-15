خلال 500 ساعة عمل.. 10 رواد ورائدات سعوديين يؤسسون منصة المعلوماتية الصحية بالعربي

وتحدثت "البشري" عن الفعاليات والورش والندوات التي قاموا بتنظيمها مشيرة في هذا الصدد، إلى إقامة أكثر من 7 لقاءات ومساحات لنشر الوعي والمعرفة في مجال المعلوماتية باللغة العربية في عدة مواضيع مميزة ومهمة، وكذلك تنظيم أكثر من مساحة صوتية في تويتر باستضافة نخبة من المميزين كمتحدثين في مجالات متنوعة ومتداخلة.