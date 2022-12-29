"إنفاذ" يُشرف على 15 مزادًا للعقارات وآخر على سيارات متنوعة

وتبدأ المزادات بمزاد الغنائم الإلكتروني الذي يُقام على 4 عقارات تقع بمنطقة الرياض، ومزاد ربوة جدة الثالث الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة جدة، ومزاد نسائم الرياض الإلكتروني المقام على 14 عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد الهجرة الحضوري المقام على 26 عقارًا في المدينة المنوّرة، ومزاد طيبة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بالمدينة أيضًا، ومزاد رحاب الحجاز الإلكتروني المقام على 13 عقارًا في كل من مكة المكرمة والطائف ومحافظة تربة، ومزاد عروس البحر الأحمر الإلكتروني المقام على 3 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد ربوة الشمال الإلكتروني المقام على 4 عقارات في كل من مدينة سكاكا وطبرجل، ومزاد أطياف نجد الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة الخرج، ومزاد ظلال طيبة الثاني الإلكتروني المقام على عقارين بالمدينة المنوّرة، ومزاد ديار القصيم الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد أزهار الرياض الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد مستقبل الشمال الإلكتروني المقام على 19 عقارًا تقع في كل من القريات وسكاكا ودومة الجندل، ومزاد خيرات القصيم الثاني الإلكتروني المقام على عقارين بمنطقة القصيم، ومزاد المرجان الثاني المقام على 14 عقارًا بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مزاد صروح الحضوري المقام على عدد من السيارات والشاحنات المتنوعة بمدينة الرياض، وللمزيد من التفاصيل حول المزادات يمكن زيارة الصفحة الخاصة بموقع إنفاذ الإلكتروني .