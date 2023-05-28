"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي" يعيّن "المطرفي" متحدثًا رسميًّا

وبدأ "المطرفي" صحفيًّا في عرب نيوز عام 1999م، تدرج بعدها في سلم الصحافة، وعمل مستشارًا إعلاميًّا في العديد من الجهات الحكومية، ومدربًا متخصصًا في مجال الإعلام، قدّم خلال مسيرته الكثير من الدورات الإعلامية داخل المملكة.