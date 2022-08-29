معهد الأئمة والخطباء ينفذ دورة للمعينين بنظام العقود من منسوبي المساجد بنجران

ينفّذ معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الدورة التأسيسية للمعينين على العقود من الأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد، في مدينة نجران، والتي تنطلق يوم غد الثلاثاء، الثالث من شهر صفر الجاري وتستمر لمدة يومين بعد صلاة العصر في قاعة الفرع، حيث يشارك بها عدد من الأكاديميين والمتخصصين.